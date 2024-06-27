Роналду впервые в карьере не забил в матчах группового турнира Евро или чемпионата мира
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог отличиться в матчах группового турнира Евро-2024.
39-летний форвард вышел на поле в матче с Грузией, чтобы продлить уникальную серию крупных турниров с голами, но вновь не смог отличиться. Ранее легендарный бомбардир неизменно отличался в группах чемпионатов мира (14 матчей, 8 голов), Европы (17 матчей, 11 голов) и Кубка конфедераций (3 матча, 2 гола).
Все групповые турниры крупных турниров в карьере Криштиану Роналду
|
Год
|
Турнир
|
Соперники
|
Матчи
|
Минуты
|
Голы
|
2004
|
ЧЕ
|
Греция — 2:1, Россия — 2:0, Испания — 1:0
|
3
|
141
|
1
|
2006
|
ЧМ
|
Ангола — 1:0, Иран — 2:0
|
2
|
148
|
1
|
2008
|
ЧЕ
|
Турция — 2:0, Чехия — 3:1
|
2
|
180
|
1
|
2010
|
ЧМ
|
Кот-д'Ивуар — 0:0, КНДР — 7:0, Бразилия — 0:0
|
3
|
270
|
1
|
2012
|
ЧЕ
|
Германия — 0:1, Дания — 3:2, Нидерланды — 2:1
|
3
|
270
|
2
|
2014
|
ЧМ
|
Германия — 0:4, США — 2:2, Гана — 2:1
|
3
|
270
|
1
|
2016
|
ЧЕ
|
Исландия — 1:1, Австрия — 0:0, Венгрия — 3:3
|
3
|
270
|
2
|
2017
|
КК
|
Мексика — 2:0, Россия — 1:0, Новая Зеландия — 4:0
|
3
|
247
|
2
|
2018
|
ЧМ
|
Испания — 3:3, Марокко — 1:0, Иран — 1:1
|
3
|
270
|
4
|
2021
|
ЧЕ
|
Венгрия — 3:0, Германия — 2:4, Франция — 2:2
|
3
|
270
|
5
|
2022
|
ЧМ
|
Гана — 3:2, Уругвай — 2:0, Корея — 1:2
|
3
|
235
|
1
|
2024
|
ЧЕ
|
Чехия — 2:1, Турция — 3:0, Грузия — 0:2
|
3
|
244
|
0
|
Итого
|
|
|
34
|
2815
|
21