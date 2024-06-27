Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 09:50

Роналду впервые в карьере не забил в матчах группового турнира Евро или чемпионата мира

Кирилл Бурдаков
Статистик
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог отличиться в матчах группового турнира Евро-2024.

39-летний форвард вышел на поле в матче с Грузией, чтобы продлить уникальную серию крупных турниров с голами, но вновь не смог отличиться. Ранее легендарный бомбардир неизменно отличался в группах чемпионатов мира (14 матчей, 8 голов), Европы (17 матчей, 11 голов) и Кубка конфедераций (3 матча, 2 гола).

Все групповые турниры крупных турниров в карьере Криштиану Роналду

Год

Турнир

Соперники

Матчи

Минуты

Голы

2004

ЧЕ

Греция — 2:1, Россия — 2:0, Испания — 1:0

3

141

1

2006

ЧМ

Ангола — 1:0, Иран — 2:0

2

148

1

2008

ЧЕ

Турция — 2:0, Чехия — 3:1

2

180

1

2010

ЧМ

Кот-д'Ивуар — 0:0, КНДР — 7:0, Бразилия — 0:0

3

270

1

2012

ЧЕ

Германия — 0:1, Дания — 3:2, Нидерланды — 2:1

3

270

2

2014

ЧМ

Германия — 0:4, США — 2:2, Гана — 2:1

3

270

1

2016

ЧЕ

Исландия — 1:1, Австрия — 0:0, Венгрия — 3:3

3

270

2

2017

КК

Мексика — 2:0, Россия — 1:0, Новая Зеландия — 4:0

3

247

2

2018

ЧМ

Испания — 3:3, Марокко — 1:0, Иран — 1:1

3

270

4

2021

ЧЕ

Венгрия — 3:0, Германия — 2:4, Франция — 2:2

3

270

5

2022

ЧМ

Гана — 3:2, Уругвай — 2:0, Корея — 1:2

3

235

1

2024

ЧЕ

Чехия — 2:1, Турция — 3:0, Грузия — 0:2

3

244

0

Итого

34

2815

21
Криштиану Роналду
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
0
Читайте также
Стали известны все пары 1/8 финала чемпионата Европы
Португалия встретится с Грузией в матче Евро-2024 26 июня
Глава Коми сообщил о 20 пострадавших при сходе вагонов поезда
«Спартак» покупает экс-форварда «Реала», «Зенит» потратит 18 млн евро на португальца. Главные трансферные слухи РПЛ за 26 июня
«Выстрелили в батюшку, подожгли дом, а потом и церковь»
BMW с тремя людьми упал с парковки в Краснодаре. Детали
Популярное видео
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
12 футболистов с 40 и более голами за сборную суммарно отличились только пять раз на Евро-2024
Павлиашвили: «Матч с Испанией — большой экзамен для сборной Грузии»
Румыния и Словакия показали проблемы нынешнего формата Евро. Но идеального варианта все равно не существует
В Италии считают Швейцарию тяжелым соперником в 1/8 финала Евро-2024
Сборная Португалии впервые при Мартинесе проиграла в официальном матче
Журналист рассказал, как президент федерации футбола Италии помирил его со Спаллетти
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Павлиашвили: «Матч с Испанией — большой экзамен для сборной Грузии»

12 футболистов с 40 и более голами за сборную суммарно отличились только пять раз на Евро-2024

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости