Роналду стал самым возрастным в истории чемпионатов Европы игроком, забившим в серии пенальти

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду реализовал свою попытку в серии пенальти в матче 1/8 финала Евро-2024 против Словении (0:0, пен. — 3:0).

Как сообщает сайт УЕФА, Роналду в возрасте 39 лет и 147 дней стал самым возрастным в истории чемпионатов Европы игроком, забившим в серии пенальти.

В 1/4 финала Евро-2024 сборная Португалии встретится с командой Франции. Матч состоится 5 июля. Начало игры — 22.00 по московскому времени.