Роналду стал первым футболистом в истории, сыгравшим на шести Евро

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в стартовом составе национальной команды на матч против Чехии в первом туре группового турнира Евро-2024.

Матч проходит на «Ред Булл Арене» в Лейпциге.

39-летний португалец стал первым футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах Европы. Ранее Роналду выступал за сборную на Евро в 2004, 2008, 2012, 2016 и 2020 (проводился в 2021) годах.

Всего в активе Роналду 26 матчей на Евро, в которых он забил 14 мячей и сделал 9 результативных передач. Он является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Португалия — Чехия.