Роналду сравнялся с рекордом Клозе по голам на Евро и ЧМ для европейских игроков

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отличился в матче чемпионаты Европы против Германии. Для него этот гол стал уже третьим на турнире.

36-летний Роналду является рекордсменом по голам в истории чемпионатов Европы (12). Также в его активе 7 голов на чемпионатах мира.

По общему количеству голов на крупнейших футбольных турнирах для европейских игроков он сравнялся с рекордом бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе. У обоих футболистов теперь по 19 голов.