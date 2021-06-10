Роналду рассказал о настрое на Евро-2020

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, чего ждет от Евро-2020.

«Германия, Франция и Венгрия — соперники, с которыми нам предстоит играть. Мы уважаем все команды, легких встреч не бывает. Я чувствую себя таким же мотивированным и даже более мотивированным, чем на моем первом чемпионате Европы.



Мы действующие чемпионы и снова входим в число претендентов на трофей. Я могу обещать то, что мы будем в каждом матче играть на победу», — цитирует Роналду Football Italia.

Португалия играет в группе с Венгрией (15 июня), Германией (19 июня) и Францией (23 июня).