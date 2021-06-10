Роналду рассказал о настрое на Евро-2020
20:37
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, чего ждет от Евро-2020.
«Германия, Франция и Венгрия — соперники, с которыми нам предстоит играть. Мы уважаем все команды, легких встреч не бывает. Я чувствую себя таким же мотивированным и даже более мотивированным, чем на моем первом чемпионате Европы.
Мы действующие чемпионы и снова входим в число претендентов на трофей. Я могу обещать то, что мы будем в каждом матче играть на победу», — цитирует Роналду Football Italia.
Португалия играет в группе с Венгрией (15 июня), Германией (19 июня) и Францией (23 июня).
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