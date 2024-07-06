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Роналду провел больше всех матчей на европейских чемпионатах

Кирилл Бурдаков
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За 20 лет форвард сборной Португалии Криштиану Роналду провел на европейских чемпионатах 30 матчей. Ближайший преследователь — многолетний партнер по «Реалу» и сборной Португалии — Пепе отстает на семь игр (и вряд ли приедет на следующий турнир), голкипер сборной Германии Мануэль Нойер — на десять.

Футболисты, проведшие наибольшее число матчей на чемпионатах Европы:

Игрок

Команда

Чемпионаты Европы

Матчи

Криштиану Роналду

Португалия

2004 — 6, 2008 — 3, 2012 — 5, 2016 — 7, 2020 — 4, 2024 — 5

30

Пепе

Португалия

2008 — 4, 2012 — 5, 2016 — 6, 2020 — 4, 2024 — 4

23

Мануэль Нойер

Германия

2012 — 5, 2016 — 6, 2020 — 4, 2024 — 5

20

Жоау Моутинью

Португалия

2008 — 4, 2012 — 5, 2016 — 6, 2020 — 4

19

Тони Кроос

Германия

2012 — 4, 2016 — 6, 2020 — 4, 2024 — 5

19

Бастиан Швайнштайгер

Германия

2004 — 3, 2008 — 5, 2012 — 5, 2016 — 5

18

Леонардо Бонуччи

Италия

2012 — 6, 2016 — 5, 2020 — 7

18

Джанлуиджи Буффон

Италия

2004 — 3, 2008 — 4, 2012 — 6, 2016 — 4

17

Джорджо Кьеллини

Италия

2008 — 3, 2012 — 5, 2016 — 4, 2020 — 5

17

Томас Мюллер

Германия

2012 — 5, 2016 — 6, 2020 — 4, 2024 — 2

17

Криштиану Роналду
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
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