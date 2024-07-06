Роналду провел больше всех матчей на европейских чемпионатах
За 20 лет форвард сборной Португалии Криштиану Роналду провел на европейских чемпионатах 30 матчей. Ближайший преследователь — многолетний партнер по «Реалу» и сборной Португалии — Пепе отстает на семь игр (и вряд ли приедет на следующий турнир), голкипер сборной Германии Мануэль Нойер — на десять.
Футболисты, проведшие наибольшее число матчей на чемпионатах Европы:
|
Игрок
|
Команда
|
Чемпионаты Европы
|
Матчи
|
Криштиану Роналду
|
Португалия
|
2004 — 6, 2008 — 3, 2012 — 5, 2016 — 7, 2020 — 4, 2024 — 5
|
30
|
Пепе
|
Португалия
|
2008 — 4, 2012 — 5, 2016 — 6, 2020 — 4, 2024 — 4
|
23
|
Мануэль Нойер
|
Германия
|
2012 — 5, 2016 — 6, 2020 — 4, 2024 — 5
|
20
|
Жоау Моутинью
|
Португалия
|
2008 — 4, 2012 — 5, 2016 — 6, 2020 — 4
|
19
|
Тони Кроос
|
Германия
|
2012 — 4, 2016 — 6, 2020 — 4, 2024 — 5
|
19
|
Бастиан Швайнштайгер
|
Германия
|
2004 — 3, 2008 — 5, 2012 — 5, 2016 — 5
|
18
|
Леонардо Бонуччи
|
Италия
|
2012 — 6, 2016 — 5, 2020 — 7
|
18
|
Джанлуиджи Буффон
|
Италия
|
2004 — 3, 2008 — 4, 2012 — 6, 2016 — 4
|
17
|
Джорджо Кьеллини
|
Италия
|
2008 — 3, 2012 — 5, 2016 — 4, 2020 — 5
|
17
|
Томас Мюллер
|
Германия
|
2012 — 5, 2016 — 6, 2020 — 4, 2024 — 2
|
17