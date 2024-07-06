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Роналду продолжает быть лучшим бомбардиром в истории Евро

Кирилл Бурдаков
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду остался лучшим бомбардиром в истории Евро. На счету португальца 14 голов. Ближайшие преследователи среди действующих игроков — Антуан Гризманн и Альваро Мората — отстают ровно в два раза и даже при идеальном раскладе могут потревожить только занимающего второе место героя Евро-1984 Мишеля Платини.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов Европы:

Игрок

Страна

Чемпионаты Европы

Голы

Криштиану Роналду

Португалия

2004 — 2, 2008 — 1, 2012 — 3, 2016 — 3, 2020 — 5, 2024 — 0

14

Мишель Платини

Франция

1984 — 9

9

Алан Ширер

Англия

1992 — 0, 1996 -5, 2000 — 2

7

Антуан Гризманн

Франция

2016 — 6, 2020 — 1, 2024 — 0

7

Альваро Мората

Испания

2016 — 3, 2020 — 3, 2024 — 1

7

Патрик Клайверт

Голландия

1996 — 1, 2000 — 5

6

Тьерри Анри

Франция

2000 — 3, 2004 — 2, 2008 — 1

6

Нуну Гомеш

Португалия

2000 — 4, 2004 — 1, 2008 — 1

6

Руд ван Нистелрой

Голландия

2004 — 4, 2008 — 2

6

Златан Ибрагимович

Швеция

2004 — 2, 2008 — 2, 2012 — 2, 2016 — 0

6

Уэйн Руни

Англия

2004 — 4, 2008 — 1, 2016 — 1

6

Роберт Левандовски

Польша

2012 — 1, 2016 — 1, 2020 — 3, 2024 — 1

6

Харри Кейн

Англия

2016 — 0, 2020 — 4, 2024 — 2

6

Ромелу Лукаку

Бельгия

2016 — 2, 2020 — 4, 2024 — 0

6
Криштиану Роналду
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
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