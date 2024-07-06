Роналду продолжает быть лучшим бомбардиром в истории Евро

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду остался лучшим бомбардиром в истории Евро. На счету португальца 14 голов. Ближайшие преследователи среди действующих игроков — Антуан Гризманн и Альваро Мората — отстают ровно в два раза и даже при идеальном раскладе могут потревожить только занимающего второе место героя Евро-1984 Мишеля Платини.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов Европы: