Роналду продолжает быть лучшим бомбардиром в истории Евро
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду остался лучшим бомбардиром в истории Евро. На счету португальца 14 голов. Ближайшие преследователи среди действующих игроков — Антуан Гризманн и Альваро Мората — отстают ровно в два раза и даже при идеальном раскладе могут потревожить только занимающего второе место героя Евро-1984 Мишеля Платини.
Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов Европы:
|
Игрок
|
Страна
|
Чемпионаты Европы
|
Голы
|
Криштиану Роналду
|
Португалия
|
2004 — 2, 2008 — 1, 2012 — 3, 2016 — 3, 2020 — 5, 2024 — 0
|
14
|
Мишель Платини
|
Франция
|
1984 — 9
|
9
|
Алан Ширер
|
Англия
|
1992 — 0, 1996 -5, 2000 — 2
|
7
|
Антуан Гризманн
|
Франция
|
2016 — 6, 2020 — 1, 2024 — 0
|
7
|
Альваро Мората
|
Испания
|
2016 — 3, 2020 — 3, 2024 — 1
|
7
|
Патрик Клайверт
|
Голландия
|
1996 — 1, 2000 — 5
|
6
|
Тьерри Анри
|
Франция
|
2000 — 3, 2004 — 2, 2008 — 1
|
6
|
Нуну Гомеш
|
Португалия
|
2000 — 4, 2004 — 1, 2008 — 1
|
6
|
Руд ван Нистелрой
|
Голландия
|
2004 — 4, 2008 — 2
|
6
|
Златан Ибрагимович
|
Швеция
|
2004 — 2, 2008 — 2, 2012 — 2, 2016 — 0
|
6
|
Уэйн Руни
|
Англия
|
2004 — 4, 2008 — 1, 2016 — 1
|
6
|
Роберт Левандовски
|
Польша
|
2012 — 1, 2016 — 1, 2020 — 3, 2024 — 1
|
6
|
Харри Кейн
|
Англия
|
2016 — 0, 2020 — 4, 2024 — 2
|
6
|
Ромелу Лукаку
|
Бельгия
|
2016 — 2, 2020 — 4, 2024 — 0
|
6