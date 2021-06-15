Роналду: «Португалии было очень важно хорошо начать Евро-2020, чтобы обрести уверенность»

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы против Венгрии (3:0). 36-летний форвард оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи.

«Самое главное было победить. Игра была тяжелой, соперник очень хорошо оборонялся, но мы забили три гола, и я очень благодарен команде за то, что мне помогли забить два мяча и получить звание звезды матча.

Было очень важно хорошо начать турнир, чтобы обрести уверенность. Теперь нужно продолжать в таком же духе и выигрывать следующий матч", — цитирует Роналду официальный сайт УЕФА.

Португальцы набрали 3 очка и возглавили группу F, в которой также выступают команды Франции и Германии.