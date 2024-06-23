Роналду поделился эмоциями после победы Португалии над Турцией

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал разгромную победу национальной команды над Турцией в матче 2-го тура группового турнира Евро-2024 (3:0).

39-летний футболист отметился голевой передачей в этой встрече и стал лучшим ассистентом в истории чемпионатов Европы.

«Квалификация в плей-офф и первое место в группе гарантированы. Гордимся этой командой, мы Португалия!» — написал Роналду в своих соцсетях.

Португальцы набрали 6 очков и после ничьей Грузии и Чехии (1:1) обеспечили себе досрочный выход в плей-офф Евро-2024. В последнем матче группового турнира Португалия сыграет с Грузией 26 июня.