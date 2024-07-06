Роналду нанес 23 удара на Евро-2024 и ни разу не забил — это второй показатель в истории чемпионатов Европы

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду нанес 23 удара по воротам соперников на Евро-2024 и не забил ни одного гола на турнире.

Форвард принял участие в пяти матчах своей команды — против Чехии (2:1), Турции (3:0) и Грузии (0:2) на групповой стадии, против Словении (0:0, пенальти — 3:0) в 1/8 финала и против Франции (0:0, пенальти — 3:5) в 1/4 финала.

Как сообщает Squawka, 39-летний форвард повторил второй показатель по числу ударов по чужим воротам без голов на чемпионатах Европы. До него испанец Фернандо Йерро в 1996 году нанес 23 удара по воротам соперников и не забил ни разу.

Рекорд по этому показателю принадлежит соотечественнику Роналду, полузащитнику Деку, который 24 раза пробил по чужим воротам и не забил ни одного гола на Евро-2004.