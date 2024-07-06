Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 00:59

Роналду нанес 23 удара на Евро-2024 и ни разу не забил — это второй показатель в истории чемпионатов Европы

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду нанес 23 удара по воротам соперников на Евро-2024 и не забил ни одного гола на турнире.

Форвард принял участие в пяти матчах своей команды — против Чехии (2:1), Турции (3:0) и Грузии (0:2) на групповой стадии, против Словении (0:0, пенальти — 3:0) в 1/8 финала и против Франции (0:0, пенальти — 3:5) в 1/4 финала.

Как сообщает Squawka, 39-летний форвард повторил второй показатель по числу ударов по чужим воротам без голов на чемпионатах Европы. До него испанец Фернандо Йерро в 1996 году нанес 23 удара по воротам соперников и не забил ни разу.

Рекорд по этому показателю принадлежит соотечественнику Роналду, полузащитнику Деку, который 24 раза пробил по чужим воротам и не забил ни одного гола на Евро-2004.

Евро-2024
0
Читайте также
В сборной Германии отказались от встреч с женами и подругами вне стадионов Евро
СМИ: Демирал дисквалифицирован на два матча Евро за «волчий салют»
Левые у руля: чего ждать от лейбористского правительства Великобритании
Роналду превратился в мертвый груз и закончил с Евро, Мбаппе исчез из игры, попросил замену и отдал капитанскую повязку. Что случилось в матче Португалия - Франция
Арестованный после нападений в Дагестане экс-глава района Омаров вышел на свободу
Шольц рассмеялся после вопроса журналиста о поездке Орбана в Москву
Популярное видео
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Досрочный финал. Испания и Германия выдали самый классный матч Евро
Усман Дембеле признан лучшим игроком матча Португалия — Франция
Франция и Португалия объявили войну голам. В серии пенальти сплоховал тот, кого называли наследником Криштиану
Франция сыграет с Испанией в полуфинале Евро-2024
Евро-2024: результаты матчей 1/4 финала 5 июля
Франция в серии пенальти победила Португалию. Онлайн-трансляция матча 1/4 финала Евро
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кафанов признался, что удивлен выступлением Мамардашвили на Евро-2024

Усман Дембеле признан лучшим игроком матча Португалия — Франция

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости