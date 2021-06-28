Роналду — Куртуа после матча Евро: «Везунчики! Мяч не хотел идти в ворота»
12:00
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду пообщался с голкипером Бельгии Тибо Куртуа после матча 1/8 финала чемпионата Европы.
«Везунчики! Мяч просто не хотел идти в ворота. Удачи, мужик», — сказал Роналду бельгийцу.
Португалия в 1/8 финала Евро-2020 уступила Бельгии (0:1) и покинула турнир. В четвертьфинале бельгийцы сыграют с итальянцами, которые в дополнительное время победили Австрию (2:1). Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене.
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