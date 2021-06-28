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Роналду — Куртуа после матча Евро: «Везунчики! Мяч не хотел идти в ворота»

12:00
Криштиану Роналду (справа). Фото AFP
Криштиану Роналду (справа). Фото AFP
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Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду пообщался с голкипером Бельгии Тибо Куртуа после матча 1/8 финала чемпионата Европы.

«Везунчики! Мяч просто не хотел идти в ворота. Удачи, мужик», — сказал Роналду бельгийцу.

Португалия в 1/8 финала Евро-2020 уступила Бельгии (0:1) и покинула турнир. В четвертьфинале бельгийцы сыграют с итальянцами, которые в дополнительное время победили Австрию (2:1). Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/EURO2020/status/1409293530397294595

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля