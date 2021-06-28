Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду пообщался с голкипером Бельгии Тибо Куртуа после матча 1/8 финала чемпионата Европы.

«Везунчики! Мяч просто не хотел идти в ворота. Удачи, мужик», — сказал Роналду бельгийцу.

?? «[The ball] didn't want to go in today.»



??? Thibaut Courtois & Cristiano Ronaldo after the final whistle...#EURO2020 pic.twitter.com/oBDyZG3f8j — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 27, 2021

Португалия в 1/8 финала Евро-2020 уступила Бельгии (0:1) и покинула турнир. В четвертьфинале бельгийцы сыграют с итальянцами, которые в дополнительное время победили Австрию (2:1). Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене.