Куман: «Эта сборная Нидерландов способна на большее»

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман после поражения от Англии (1:2) в матче 1/2 финала Евро-2024 отметил, что у его команды большой потенциал.

«Я уверен в завтрашнем дне. Эта команда способна на большее, и у нас есть еще игроки, которые могут усилить сборную. Мы хорошо поработали вместе, сплотились и были близки к тому, чтобы выйти в фина. Я горжусь этой командой», — цитирует пресс-служба УЕФА Кумана.

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет против команды Испании. Матч пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.