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Куман: «Если Нидерланды выйдут в финал, то я предпочту сыграть с Испанией»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман прокомментировал выход в полуфинал Евро-2024. Команда сыграет с Англией 10 июля.

«Для всей нации это нечто особенное. Мы — маленькая нация, и мы в полуфинале с Англией, Францией и Испанией. Мы очень гордимся. Это будет великая ночь в среду, 10 июля, между двумя большими странами — историческая ночь. Если мы выйдем в финал, я предпочту сыграть Испанию, потому что в группе у нас была Франция. Но сначала мы должны подготовиться наилучшим образом, чтобы сыграть хороший полуфинал», — приводит слова Кумана УЕФА.

В другом полуфинале Евро-2024 Испания встретится с Францией 9 июля. Финал турнира пройдет 14 июля в Берлине.

Роналд Куман
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Франции по футболу
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