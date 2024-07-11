Куман: «В последние 20-25 минут мы были свежее, но англичане забили отличный гол - таков футбол»

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман прокомментировал поражение от Англии (1:2) в матче 1/2 финала Евро-2024.

«Англия создала проблемы нашей полузащите в первом тайме — мы не контролировали то, как Беллингем и Фоден играли между линиями. После этого мы добавили еще одного игрока в центр поля, и игра стала более равной. По моим ощущениям, в последние 20-25 минут мы были свежее, но они забили отличный гол - таков футбол. Возможно, мы заслужили дополнительное время, но произошло то, что произошло. Мы можем гордиться нашими игроками и национальной командой, потому что мы провели отличный турнир.

Я разочарован результатом. Матч начался для нас очень хорошо, и мы забили гол. После этого у нас возникли проблемы в центре поля, отдав инициативу таким опасным игрокам, как Беллингем и Фоден. Мы внесли ряд изменений, вернули себе контроль над игрой и в последние 20 минут почувствовали, что можем продолжать в том же духе. Но затем пропустили гол — действительно хороший гол — в самом конце», — цитирует пресс-служба УЕФА Кумана.

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет против команды Испании. Матч пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.