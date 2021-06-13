«Ромелу Лукаку распял Россию». Что пишут в Бельгии о разгроме России
После матча Евро-2020 против Россия бельгийские СМИ пестрили яркими заголовками в честь победы своей национальной команды.
«Бельгия доминировала над Россией, у Лукаку дубль», — пишет sportmagazine.levif.be.
На сайте rtl.be материал о матче вышел с названием «Ромелу Лукаку распял Россию».
С другими заголовками и материалами бельгийских СМИ можно ознакомиться в заметке «СЭ» «25 тысяч глупых россиян освистали вставших на колено бельгийцев». Что пишут о разгроме России на Евро-2020".
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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