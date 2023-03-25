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Сегодня, 12:42

Лукаку: «Я чувствую себя в сборной Бельгии одним из лидеров. На тренировках стараюсь вовлечь молодежь»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку прокомментировал победу над Швецией (3:0) в первом матче отборочного турнира на Евро-2024. Лукаку оформил хет-трик.

«Это была непростая игра, но мы довольны победой. Мы играли хорошо. Я очень рад, что смог сыграть так много минут и показать всему миру, на что я способен. Я чувствую себя в этой сборной одним из лидеров. На тренировках я старался вовлечь молодежь и показать им, что тяжелая работа всегда окупается. Нет смысла кричать на них или задирать, я знаю, каково это — дебютировать, потому что я был на их месте несколько лет назад. Они все хорошо выступили, и теперь мы можем радоваться, хотя с понедельника все внимание должно быть сосредоточено на Германии. Мы можем победить», — приводит слова Лукаку TUTTOmercatoWEB.

28 марта сборная Бельгии сыграет с Германией товарищеский матч, который пройдет в Кельне на стадионе «Рейн Энерги». Начало — в 21.45 мск.

Источник: TUTTOmercatoWEB
Ромелу Лукаку
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Швеции по футболу
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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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