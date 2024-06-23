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Сегодня, 16:00

Ромащенко: «Сакки считает, что в Италии многие команды практикуют устаревший футбол»

Александр Кружков
Обозреватель
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Лучано Спаллетти.
Фото Global Look Press

Экс-главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко, входивший в штаб Станислава Черчесова в сборной России, в интервью «СЭ» высказал мнение об игре команды Италии под руководством Лучано Спаллетти на Евро-2024.

— Игра сборной Испании во втором туре — лучшее, что мы видели пока на Евро-2024?

— Испанцы выглядели здорово, вопросов нет. Но мне на этом турнире и сборная Германии очень нравится. Что с Шотландией, что с Венгрией немцы с точки зрения тактики сыграли образцово. А в последнем матче еще и прагматично, потратили ровно столько сил, сколько нужно. В то же время надо признать: Италия — соперник посерьезнее.

— Вот-вот. И вдруг игра в одни ворота! В прямом и переносном смысле — единственный удар в створ итальянцы нанесли на 86-й минуте.

— Испанцы провели блестящий матч. Если бы не Доннарумма, дело могло бы закончиться разгромом. А Италия... Лучше всего ее состояние охарактеризовал легендарный Арриго Сакки.

— А именно?

— Он не стал винить Спаллетти, который возглавляет сборную меньше года и пытается привить ей новый стиль игры. Тот, что в позапрошлом сезоне принес успех «Наполи». Перестройка идет со скрипом, поскольку в серии А, по словам Сакки, многие команды практикуют устаревший футбол. Так что Лучано на правильном пути, ему просто нужно время.

— Значит, Италию из списка фаворитов вычеркиваем?

— Ни в коем случае. Да, команда еще строится. Но с организацией игры и дисциплиной там все в порядке. У итальянцев дух победителя. Поэтому сбрасывать со счетов их точно не стоит.

Испания с 6 очками возглавляет таблицу группы В. Италия идет на втором месте (3). Следующий матч испанцы проведут против Албании, а итальянцы — против Хорватии. Обе встречи состоятся 24 июня.

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Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
Мирослав Ромащенко
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