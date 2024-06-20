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Ромащенко: «Кудряшов сломал нос и весь Кубок конфедераций в маске отыграл. Никаких проблем. Не возникнет их и у Мбаппе»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко, входивший в штаб Станислава Черчесова в сборной России, в интервью «СЭ» высказал мнение о травме нападающего национальной команды Франции Килиана Мбаппе на Евро-2024.

— Из-за перелома носа Килиан рискует пропустить ближайшие два матча.

— Жаль, что такой игрок выбыл уже в первом туре. Впрочем, на групповой стадии французы справятся и без него. В отличие от Спаллетти, у Дешама в атаке шикарный выбор. А к 1/8 финала Мбаппе, надеюсь, вернется. Правда, на поле придется выходить в маске.

— Играть в ней — мучение?

— Да нет. Сейчас они удобные, не мешают ни зрению, ни дыханию. Когда Федя Кудряшов в 2017-м сломал нос, весь Кубок конфедераций в маске отыграл. Никаких проблем. Полагаю, не возникнет их и у Мбаппе.

Мбаппе травмировал нос в матче со сборной Австрии (1:0) в результате столкновения с защитником Кевином Данзо. Ранее отмечалось, что 25-летний футболист может пропустить оставшиеся игры «трехцветных» в рамках группового турнира Евро-2024.

Килиан Мбаппе принял участие в&nbsp;тренировке сборной Франции несмотря на&nbsp;сломанный нос. «Кудряшов сломал нос и весь Кубок конфедераций в маске отыграл. Никаких проблем. Не возникнет их и у Мбаппе». Интервью Мирослава Ромащенко

Килиан Мбаппе
Футбол
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
Мирослав Ромащенко
Чемпионат Европы по футболу
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