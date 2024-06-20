Ромащенко — о колоритном форварде сборной Венгрии: «С весом у Адама проблем нет. Просто габариты такие, широкая кость...»

Экс-главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко, входивший в штаб Станислава Черчесова в сборной России и «Ференцвароше», в интервью «СЭ» рассказал о венгерском форварде Мартине Адаме, который стал звездой Сети из-за лишнего веса.

— Напоследок о сборной Венгрии. Сколько в заявке на Евро игроков, с которыми успели поработать в «Ференцвароше»?

— Два запасных — вратарь Дибус и защитник Ботка, а также форвард Варга, который летом 2023-го перешел к нам из клуба «Пакш». Он-то сейчас Швейцарии единственный гол и забил.

— Над форвардом Мартином Адамом, статью и рыжей бородищей напоминающим лесоруба, многие посмеиваются.

— Зря! Между прочим, в «Пакше», где играл как раз с Варгой, Адам в сезоне-2021/22 стал лучшим бомбардиром чемпионата Венгрии! 31 мяч наколотил! После чего уехал в Корею.

— Сколько ж он весит? Где-то писали — то ли 100 килограммов, то ли 110.

— Это обманчивое впечатление. Мне кажется, с весом у него проблем нет. Просто габариты такие, широкая кость... У Адама много хороших качеств.

— Например?

— Способен продавить защитника, придержать мяч, скинуть его под удар партнеру. Может и проникающий пас отдать, и пробить. Думаю, на Евро-2024 у всех будет возможность в этом убедиться.