Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 01:15

Ромащенко — о колоритном форварде сборной Венгрии: «С весом у Адама проблем нет. Просто габариты такие, широкая кость...»

Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко, входивший в штаб Станислава Черчесова в сборной России и «Ференцвароше», в интервью «СЭ» рассказал о венгерском форварде Мартине Адаме, который стал звездой Сети из-за лишнего веса.

— Напоследок о сборной Венгрии. Сколько в заявке на Евро игроков, с которыми успели поработать в «Ференцвароше»?

— Два запасных — вратарь Дибус и защитник Ботка, а также форвард Варга, который летом 2023-го перешел к нам из клуба «Пакш». Он-то сейчас Швейцарии единственный гол и забил.

— Над форвардом Мартином Адамом, статью и рыжей бородищей напоминающим лесоруба, многие посмеиваются.

— Зря! Между прочим, в «Пакше», где играл как раз с Варгой, Адам в сезоне-2021/22 стал лучшим бомбардиром чемпионата Венгрии! 31 мяч наколотил! После чего уехал в Корею.

— Сколько ж он весит? Где-то писали — то ли 100 килограммов, то ли 110.

— Это обманчивое впечатление. Мне кажется, с весом у него проблем нет. Просто габариты такие, широкая кость... У Адама много хороших качеств.

— Например?

— Способен продавить защитника, придержать мяч, скинуть его под удар партнеру. Может и проникающий пас отдать, и пробить. Думаю, на Евро-2024 у всех будет возможность в этом убедиться.

Килиан Мбаппе принял участие в&nbsp;тренировке сборной Франции несмотря на&nbsp;сломанный нос. «Кудряшов сломал нос и весь Кубок конфедераций в маске отыграл. Никаких проблем. Не возникнет их и у Мбаппе». Интервью Мирослава Ромащенко

Футбол
Евро-2024
Мирослав Ромащенко
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Российские борцы готовы выполнить условия МОК для участия в Олимпиаде
В Германии во время трансляции Евро-2024 показали Крым частью России
В России участились случаи телефонного терроризма. Что нужно знать
Макдэвид – зверь с пачкой новых рекордов века, а Бобровского лишили домашнего чемпионства. Что произошло в пятом матче финала Кубка Стэнли
Путин и Ким Чен Ын после переговоров обменялись подарками
Уехавшую в Латвию Хаматову уволили из театра в Риге
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Кларк: «Нужно забыть первую игру на Евро-2024 сон»
Робертсон: «Игроки сборной Шотландии были гораздо больше похожи на самих себя»
Германия первой вышла в плей-офф на Евро. С возвращением, немецкая машина
В матче Турции и Грузии на поле было два игрока с 14-м номером в одной команде
Матчи чемпионата Европы 20 июня: расписание трансляций игр дня Евро-2024
Ромащенко назвал фаворитов Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В матче Турции и Грузии на поле было два игрока с 14-м номером в одной команде

Робертсон: «Игроки сборной Шотландии были гораздо больше похожи на самих себя»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости