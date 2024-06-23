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Сегодня, 16:15

Ромащенко — о переменах в сборной Испании: «Паса ради паса стало меньше»

Александр Кружков
Обозреватель
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Футболисты сборной Испании празднуют гол в ворота итальянцев.
Фото Global Look Press

Экс-главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко, входивший в штаб Станислава Черчесова в сборной России, в интервью «СЭ» оценил игру команды Испании под руководством Луиса де ла Фуенте на Евро-2024.

— Почему к фаворитам Евро-2024 вы причисляете Германию, Францию и Италию — но не Испанию?

— Понятно, она всегда среди претендентов на титул. Но меня сбил с толку второй тайм с Хорватией, когда испанцы впервые за последние годы полностью отдали мяч и отошли на свою половину поля. Хотелось дождаться следующего матча, понаблюдать, как команда де ла Фуэнте будет смотреться на фоне мощных итальянцев.

— Ну и?

— После отставки Луиса Энрике Испания показывает совершенно другой футбол. Более динамичный, вертикальный. Тактика прежняя — 4-3-3, поменялись детали. Резко снизилось количество поперечных передач, возросла скорость работы с мячом, команда быстро работает в переходных фазах. Молодежь — Уильямс, Ямаль и Педри явно добавили огня в атаке.

— «Тики-така» себя изжила?

— Контроль мяча у испанцев в крови. Сегодня бросается в глаза, что в процентном соотношении паса ради паса стало меньше. Благодаря чему и увеличилась общекомандная скорость. В этом, безусловно, заслуга де ла Фуэнте. Изменения пошли на пользу сборной. Она играет ярко, сочно. Смотреть одно удовольствие.

Испания с 6 очками возглавляет таблицу группы В. Италия идет на втором месте (3). Следующий матч испанцы проведут против Албании, а итальянцы — против Хорватии. Обе встречи состоятся 24 июня.

Криштиану Роналду и&nbsp;Бернарду Силва. Мирослав Ромащенко: «Криштиану Роналду «якорь»?! Да он в прекрасной форме!»

Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Мирослав Ромащенко
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