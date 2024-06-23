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Ромащенко — о Хвиче: «Ему непросто. Защитники в отбор всегда идут вдвоем. Один пытается отнять мяч, второй на подстраховке»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко, входивший в штаб Станислава Черчесова в сборной России, в интервью «СЭ» оценил игру Хвичи Кварацхелии на Евро-2024.

— Как вам Хвича?

— Старается. С Чехией несколько раз удачно шел в обводку, трех соперников посадил на карточки... Надеюсь, в решающем матче наконец-то проявит себя во всей красе. Но ему непросто. Защитники уделяют повышенное внимание, в отбор всегда идут вдвоем. Один пытается отнять мяч, второй на подстраховке.

— Хвича играет в «Наполи», Мамардашвили — в «Валенсии». Кверквелия и Давиташвили знакомы нам по РПЛ. Еще кого можно отметить в сборной Грузии?

— Цепкого опорного хава Кочорашвили из «Леванте». Форварда «Метца» Микаутадзе, который на Евро забил уже дважды. И центрального защитника Лашу Двали. Высокий — 190 сантиметров, был у нас с Саламовичем (Черчесовым. — Прим. «СЭ») в «Ференцвароше».

— Почему же в 2022-м перебрался оттуда в кипрский АПОЭЛ?

— Мы пришли в «Ференцварош», когда у Двали была серьезная травма. Со временем восстановился, но команда уже набрала ход, в центре обороны играли ребята, которые повода для замены не давали. И Лаша уехал на Кипр.

Криштиану Роналду и&nbsp;Бернарду Силва. Мирослав Ромащенко: «Криштиану Роналду «якорь»?! Да он в прекрасной форме!»

Георгий Мамардашвили
Соломон Кверквелия
Хвича Кварацхелия
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Мирослав Ромащенко
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