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Ромащенко объяснил, в чем сборной Германии на Евро-2024 нет равных

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко, входивший в штаб Станислава Черчесова в сборной России, в интервью «СЭ» оценил игру немецкой команды на Евро-2024.

— На сборную Германии после фурора в матче открытия смотрите уже другими глазами?

— Я давно слежу за Нагельсманном. Сейчас в сборной мы видим то, что он в «Баварии» практиковал. Контроль мяча, быстрое продвижение, диагональные переводы. Возвращение Крооса сделало команду еще сильнее. Конструктор атак и большая умница, он тонко чувствует игру, раздает обостряющие передачи, а Вирц, Мусиала, Гюндоган и Хаверц здорово открываются между линиями. Плюс контрпрессинг — тут, на мой взгляд, немцы на Евро пока абсолютно вне конкуренции. Тем любопытнее понаблюдать за ними в следующих матчах.

В матче открытия Евро-2024 сборная Германии разгромила Шотландию со счетом 5:1, а во 2-м туре группового турнира победила Венгрию (2:0). 23 июня немцы сыграют против национальной команды Швейцарии.

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Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Мирослав Ромащенко
Чемпионат Европы по футболу
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