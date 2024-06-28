Романцев объяснил, когда начал симпатизировать сборной Нидерландов

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» объяснил, почему болеет за сборную Нидерландов на Евро-2024.

— Признаюсь, что по старой памяти продолжаю симпатизировать голландцам. Пошло это с той поры, когда в финале мирового первенства они обидно проиграли немцам с Беккенбауэром и Мюллером. Но от того футбола в исполнении великих Кройфа и Нескенса дух захватывало! Да и майки их смахивали на спартаковские. Но на Евро-2024 яркой игрой они не порадовали — как и Франция с Польшей. Хотя в плей-офф все-таки прорвались. Если вспомнить, что аппетит приходит во время еды, то не теряю надежды, что команда Кумана еще заставит о себе говорить!

Сборная Нидерландов в 1/8 финала чемпионата Европы-2024 сыграет против Румынии. Матч состоится 2 июля и начнется в 19.00 (мск).