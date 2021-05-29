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Романцев назвал своего фаворита чемпионата Европы

14:38
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Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев назвал своего фаворита предстоящего чемпионата Европы.

— Не люблю прогнозов, но попробую предположить, что на этом Евро всех удивит Бельгия, — сказал Романцев «СЭ». — И даже не из-за ее высокого рейтинга, а потому что ее сборная играет в современный, зрелищный и рациональный футбол, который мне по душе. Я еще на последнем чемпионате мира симпатизировал этой команде. Как обычно. среди тех, кого еще букмекеры традиционно объявят в числе фаворитов, будут Испания, Франция, Италия, Германия, а также всегда непредсказуемая Хорватия... А еще уверен, что на сюрпризы, порой для кого-то неприятные, способен любой из участников этого фестиваля футбола. И, конечно же, буду очень болеть за наших, уже доказавших на последнем чемпионате мира, что они способны подарить праздник. Удачи вам, ребята!

Ответы тренера на вопросы читателей «СЭ» читайте в рубрике «Спросите у Романцева».

(Александр Львов)

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