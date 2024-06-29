Шишкин: «Сборная Грузии прекрасно воспользовалась шансом, когда португальцы выставили второй состав»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин прокомментировал выступление сборной Грузии на Евро-2024.

Грузины с 4 очками заняли третье место в группе F и вышли в плей-офф турнира.

«Конечно, на групповом этапе очень порадовали грузины, я за них болел. Они прекрасно воспользовались этим шансом, когда португальцы набрали шесть очков и выставили второй состав. А Грузия провела матч просто прекрасно, Хвича наконец забил, что тоже важно. Они первый раз на Евро, сразу вышли из группы, пусть и с третьего места», — цитирует Шишкина «РБ Спорт».

В 1/8 финала сборная Грузии сыграет с Испанией. Матч пройдет в воскресенье, 30 июня. Начало — в 22.00 по московскому времени.