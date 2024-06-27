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Шаронов: «Хвичу и так хорошо знают в Европе, клубы не будут его оценивать по игре на Евро-2024»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов поделился мнением о победе сборной Грузии в матче третьего тура чемпионата Европы с Португалией (2:0).

«Рад за грузин! Еще перед началом турнира я сказал, что буду желать успеха Грузии. Вчера команда сыграла организованно, тренерский штаб сделал ставку на быстрые контратаки. Думаю, ребятам помог быстрый гол. Сборная Грузии и «Наполи» играют в разный футбол. Хвичу и так хорошо знают в Европе, так что его игра на Евро — это не тот критерий, по которому его будут оценивать европейские клубы. Все и так знают его сильные качества», — приводит слова Шаронова Metaratings.ru.

Грузия набрала четыре очка и с третьего места в группе F вышла в плей-офф турнира. В 1/8 финала Евро-2024 команда встретиться с Испанией. Матч состоится 30 июня.

Источник: Metaratings.ru
Роман Шаронов
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Португалии по футболу
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