Долидзе: «Не буду называть выход сборной Грузии в плей-офф Евро-2024 чудом для нашего футбола, но ребята сделали практически невозможное»

Грузинский боец UFC Роман Долидзе прокомментировал выход сборной Грузии в плей-офф Евро-2024.

«Вчера у меня был медиадень — я давал очень много интервью и был очень занят. Но я постоянно ходил с телефоном, смотрел, как ребята играют. Это большая история, которую написали для грузинского футбола. Народ у нас ликует. Думаю, празднование продолжится до сегодняшнего дня. Но мы этого не ожидали. Не буду называть это чудом для нашего футбола, но ребята сделали практически невозможное», — цитирует MMA.Metaratings.ru Долидзе.

В 1/8 финала Евро-2024 сборная Грузии сыграет с командой Испании. Встреча состоится в воскресенье, 30 июня. Начало игры — 22.00 по московскому времени.