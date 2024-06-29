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Долидзе: «Не буду называть выход сборной Грузии в плей-офф Евро-2024 чудом для нашего футбола, но ребята сделали практически невозможное»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Грузинский боец UFC Роман Долидзе прокомментировал выход сборной Грузии в плей-офф Евро-2024.

«Вчера у меня был медиадень — я давал очень много интервью и был очень занят. Но я постоянно ходил с телефоном, смотрел, как ребята играют. Это большая история, которую написали для грузинского футбола. Народ у нас ликует. Думаю, празднование продолжится до сегодняшнего дня. Но мы этого не ожидали. Не буду называть это чудом для нашего футбола, но ребята сделали практически невозможное», — цитирует MMA.Metaratings.ru Долидзе.

В 1/8 финала Евро-2024 сборная Грузии сыграет с командой Испании. Встреча состоится в воскресенье, 30 июня. Начало игры — 22.00 по московскому времени.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/boec-ufc-dolidze-ne-budu-nazyvat-eto-chudom-no-sbornaya-gruzii-sdelala-prakticheski-nevozmozhnoe-377535/
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Роман Долидзе
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