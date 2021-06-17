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Ролан Гусев считает, что сборная России не слабее Дании

13:34
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Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев прокомментировал победу национальной команды над Финляндией (1:0) во втором матче на Евро-2020 и оценил перспективы сборной в предстоящей игре с Данией.

«Кажется, все уже давно поняли: на этом чемпионате Европы слабых команд просто нет. Сборная России же сделала ровно то, что и должна была сделать в данной ситуации. Да, преимущество в счете минимальное, но финны — непростой соперник. Неслучайно они в первом туре обыграли Данию, хотя и нанесли при этом всего один удар в створ ворот. Самое главное — подопечные Станислава Черчесова набрали три очка. Их желание добиться успеха было заметно невооруженным глазом, и ребята просто решили стоящую перед ними задачу.

Однозначно можно сказать только одно: в Копенгагене придется сложнее. Тренерскому штабу в преддверии решающей встречи предстоит поломать голову над планом игры. Но думаю, что на сегодняшний день сборная России точно не слабее Дании», — приводит RT слова Гусева.

Заключительный матч группового турнира Евро-2020 сборная России проведет против Дании 21 июня. Начало встречи — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/article/874181-gusev-rossiya-evro-finlyandiya

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Иван Торопцев все материалы автора
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