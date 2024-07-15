Родри — третий испанский футболист, ставший лучшим игроком чемпионата Европы

Полузащитник сборной Испании Родри был признал лучшим игроком Евро-2024.

Он стал третьим испанским футболистом, который получил эту награду. До него лучшими игроками турнира также признавали Хави (2008) и Андреса Иньесту (2012).

28-летний Родри провел 6 матчей на чемпионате Европы 2024 года и отметился одним голом (в игре против Грузии (4:1) в 1/8 финала).

Испанцы обыграли сборную Англии в финале Евро-2024 со счетом 2:1 и завоевали трофей в четвертый раз в истории. Они являются рекордсменами по этому показателю. Ранее «Красная фурия» побеждала в турнире в 1964, 2008 и 2012 годах.