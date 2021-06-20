Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Родри о матче Испания — Польша: «Мяч не хотел идти в ворота»

00:37
Теги:

  • Полузащитник сборной Испании Родри поделился впечатлениями после матча с Польшей (1:1) на Евро-2020.

    «Мы очень разочарованы, — цитирует футболиста Get Spanish Football News 20 июня. — Мяч не хотел идти в ворота. На таких турнирах не бывает простых соперников. У нас были свои моменты, но вы начинаете больше сомневаться, когда мяч не идет в ворота.

    Да, поле не в лучшем состоянии, но это не оправдание. Разочарование — это подходящее слово. Легких игр не бывает. Надеюсь, что болельщики останутся с нами до конца, потому что мы нуждаемся в этом. Сейчас не время сдаваться или критиковать. Сейчас все зависит от нас».

    В составе испанцев забил Альваро Мората. У поляков отличился Роберт Левандовски.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 37964
Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«Пример двойных стандартов и русофобии». Почему наших болельщиков не пустят в Данию
Испания и Польша сыграли вничью на Евро-2020
Мбаппе обиделся на Жиру накануне старта Евро-2020
«Монреаль» вышел вперед в серии с «Вегасом»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи