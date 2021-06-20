Родри о матче Испания — Польша: «Мяч не хотел идти в ворота»
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Полузащитник сборной Испании Родри поделился впечатлениями после матча с Польшей (1:1) на Евро-2020.
«Мы очень разочарованы, — цитирует футболиста Get Spanish Football News 20 июня. — Мяч не хотел идти в ворота. На таких турнирах не бывает простых соперников. У нас были свои моменты, но вы начинаете больше сомневаться, когда мяч не идет в ворота.
Да, поле не в лучшем состоянии, но это не оправдание. Разочарование — это подходящее слово. Легких игр не бывает. Надеюсь, что болельщики останутся с нами до конца, потому что мы нуждаемся в этом. Сейчас не время сдаваться или критиковать. Сейчас все зависит от нас».
В составе испанцев забил Альваро Мората. У поляков отличился Роберт Левандовски.
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