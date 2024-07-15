Родри: «Сегодня мы чемпионы Европы, и впереди у сборной Испании еще много побед»

Полузащитник сборной Испании Родри поделился эмоциями от победы команды в чемпионате Европы-2024.

В финале турнира испанцы обыграли Англию со счетом 2:1. Встреча проходила на арене «Олимпиаштадион» в Берлине.

«Какой день! Безусловно, лучший в моей спортивной карьере. Мы были семьей, теперь мы самая титулованная сборная на чемпионатах Европы. Мы вошли в историю, мы обыграли четырех чемпионов мира за один турнир. Менталитет этой команды... Многие из нас были чемпионами Европы в юношеских командах, а сегодня мы чемпионы Европы, и впереди у нас еще много побед», — приводит Marca слова футболиста.

28-летний Родри был признал лучшим игроком Евро-2024. Он — третий испанский футболист, который удостоился этой награды. В 6 матчах турнира полузащитник отметился одним голом (в игре против Грузии (4:1) в 1/8 финала).

Чемпионат Европы по футболу-2024 проходил с 14 июня по 14 июля в десяти немецких городах.