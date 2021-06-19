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Робин Гозенс о матче с Португалией: «Эта победа значит для меня все»

19 июня 2021, 23:39
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Полузащитник сборной Германии Робен Гозенс прокомментировал победу над Португалией (4:2) в матче Евро-2020. Он был признан лучшим футболистом этой игры.

«Эта победа значит для меня все. Вся команда была сегодня целеустремленной — мы вознаграждены за командный дух», — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 19 июня.

В составе португальцев отличились Криштиану Роналду и Диогу Жота. У немцев голы в активе Кая Хаверца и Робина Гозенса, а Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру забили в свои ворота.

Португалия — Германия

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024466--portugal-vs-germany/

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