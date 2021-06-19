Робин Гозенс о матче с Португалией: «Эта победа значит для меня все»

Полузащитник сборной Германии Робен Гозенс прокомментировал победу над Португалией (4:2) в матче Евро-2020. Он был признан лучшим футболистом этой игры.

«Эта победа значит для меня все. Вся команда была сегодня целеустремленной — мы вознаграждены за командный дух», — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 19 июня.

В составе португальцев отличились Криштиану Роналду и Диогу Жота. У немцев голы в активе Кая Хаверца и Робина Гозенса, а Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру забили в свои ворота.