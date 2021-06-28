Роберто Мартинес рассказал о состоянии Эдена Азара и де Брейне после матча с Португалией

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о состоянии Эдена Азара и Кевина де Брейне после матча 1/8 финала Евро-2020 против Португалии (1:0).

«Пока рано говорить про их состояние. У Кевина это лодыжка — он не мог поворачивать ногу во втором тайме. В случае с Эденом это мышцы, но нам нужно подождать обследование», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

В четвертьфинале сборная Бельгии сыграет с итальянцами, которые в дополнительное время победили Австрию (2:1). Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене.