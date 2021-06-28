Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Роберто Мартинес рассказал о состоянии Эдена Азара и де Брейне после матча с Португалией

01:33
Теги:

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о состоянии Эдена Азара и Кевина де Брейне после матча 1/8 финала Евро-2020 против Португалии (1:0).

«Пока рано говорить про их состояние. У Кевина это лодыжка — он не мог поворачивать ногу во втором тайме. В случае с Эденом это мышцы, но нам нужно подождать обследование», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

В четвертьфинале сборная Бельгии сыграет с итальянцами, которые в дополнительное время победили Австрию (2:1). Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Сборная Италии в овертайме победила Австрию и вышла в четвертьфинал Евро
России очень надо было забивать второй гол Финляндии. Его может не хватить, чтобы выйти в плей-офф Евро
Россия — с флагом, Украина — с Крымом: в каких формах сыграют сборные на Евро-2020
Италия не пропускает более 1144 минут, это новый рекорд

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля