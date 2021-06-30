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Роберто Мартинес рассказал о подготовке сборной Бельгии к матчу против Италии

16:40
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата Европы против Италии.

«Италия будет атаковать с самой первой секунды. Она будет играть динамично и целеустремленно. Но каждый наш игрок знает свою задачу на поле. Хотя в матче с Португалией мы могли бы показать и более последовательный футбол. Впрочем, на этой стадии турнира обычно не бывает настолько физически затратных, изматывающих матчей. К счастью, у нас есть достаточное количество дней, чтобы восстановиться и подготовиться к следующей игре.

Сборную Италии вот уже 31 матч никто не может обыграть. И этого не произойдет, если у вас не очень хорошо подготовленная команда. Перед матчем со сборной Португалии мы постоянно спрашивали себя, сможем ли победить действующего обладателя титула и победителя Лиги наций. Мы сумели. Теперь же задаемся вопросом, как обыграть такую талантливую и прекрасно организованную команду, как сборная Италии", — цитирует Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Матч 1/4 финала Евро-2020 Бельгия — Италия состоится 2 июля в Мюнхене.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024486--belgium-vs-italy/

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