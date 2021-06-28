Роберто Мартинес: «Мы показали невероятную концентрацию в матче с Португалией и очень хорошо оборонялись»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подвел итоги матча 1/8 финала Евро-2020 против Португалии (1:0).

«Сегодня речь шла не только о том, насколько хороши мы могли бы быть, но и о том, как мы адаптировались к тому, что у Португалии получается лучше всего, а именно к тому, что им нужно делать в игре для победы. Вот почему они действующие чемпионы Европы и выиграли Лигу наций: у них невероятный опыт.

Мы показали невероятную концентрацию и очень хорошо оборонялись. Мы контролировали игру и хорошо защищались, когда это было нужно. Мы забили очень хороший гол, а затем во втором тайме, как и следовало ожидать, инициативой больше владела Португалия. Пришлось проявить невероятный менталитет», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

В четвертьфинале сборная Бельгии сыграет с итальянцами, которые в дополнительное время победили Австрию (2:1). Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене.