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Роберто Мартинес: «Если мы не будем первыми в группе, значит, соперники играли лучше»

21:28
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о выборе состава на матч с Финляндией в 3-м туре группового этапа Евро-2020.

«Некоторым нашим игрокам нужно отдыхать. Каждый получил опыт игры на этом турнире. В понедельник у нас будет сбалансированная команда. Нужно иметь в виду состояние каждого игрока, проводить замены, чтобы давать им отдыхать.

Если мы не будем первыми в группе, это будет значить, что наши соперники играли лучше. Посмотрим, любой матч в турнире может помочь. Если ты побеждаешь, значит, становишься лучше. Проигрываешь — не сделал все, что можно было. В этом случае я буду разочарован», — цитирует тренера L'Equipe.

Сборная Бельгии после победы над Данией (2:1) гарантировала себе участие в плей-офф чемпионата Европы.

В последнем туре группового этапа 21 июня сборная Бельгии в Санкт-Петербурге сыграет с командой Финляндии. Начало — в 22.00 (мск).

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи