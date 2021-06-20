Роберто Мартинес: «Если мы не будем первыми в группе, значит, соперники играли лучше»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о выборе состава на матч с Финляндией в 3-м туре группового этапа Евро-2020.

«Некоторым нашим игрокам нужно отдыхать. Каждый получил опыт игры на этом турнире. В понедельник у нас будет сбалансированная команда. Нужно иметь в виду состояние каждого игрока, проводить замены, чтобы давать им отдыхать.

Если мы не будем первыми в группе, это будет значить, что наши соперники играли лучше. Посмотрим, любой матч в турнире может помочь. Если ты побеждаешь, значит, становишься лучше. Проигрываешь — не сделал все, что можно было. В этом случае я буду разочарован», — цитирует тренера L'Equipe.

Сборная Бельгии после победы над Данией (2:1) гарантировала себе участие в плей-офф чемпионата Европы.

В последнем туре группового этапа 21 июня сборная Бельгии в Санкт-Петербурге сыграет с командой Финляндии. Начало — в 22.00 (мск).