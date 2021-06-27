Роберто Мартинес: «Де Брейне должен быть кандидатом на «Золотой мяч»
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о полузащитнике команды Кевине де Брейне.
«Когда Кевин упал на газон, я очень волновался. Если Кевин падает на газон, значит происходит что-то серьезное. Когда я увидел, что он уходит на замену, это разбило мне сердце. Он много работал, чтобы оказаться в игре такого уровня, он не смог ее закончить.
Но было здорово увидеть его концентрацию и желание вернуться на поле, чтобы помочь команде. Де Брюйне — лучший плеймейкер мира. Он должен быть кандидатом на «Золотой мяч», — цитирует Мартинеса ESPN.
Матч Бельгия — Португалия состоится 27 июня в Севилье. Начало — в 22:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.espn.com/soccer/belgium-bel/story/4419711/roberto-martinez-exclusive-belgiums-euro-2020-progress-as-lukaku-starsde-bruynehazard-return
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю