Роберто Мартинес: «Де Брейне должен быть кандидатом на «Золотой мяч»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о полузащитнике команды Кевине де Брейне.

«Когда Кевин упал на газон, я очень волновался. Если Кевин падает на газон, значит происходит что-то серьезное. Когда я увидел, что он уходит на замену, это разбило мне сердце. Он много работал, чтобы оказаться в игре такого уровня, он не смог ее закончить.

Но было здорово увидеть его концентрацию и желание вернуться на поле, чтобы помочь команде. Де Брюйне — лучший плеймейкер мира. Он должен быть кандидатом на «Золотой мяч», — цитирует Мартинеса ESPN.

Матч Бельгия — Португалия состоится 27 июня в Севилье. Начало — в 22:00 по московскому времени.