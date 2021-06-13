Роберто Мартинес: «Бельгия знает, насколько опасна сборная России. У нее есть Дзюба и другие игроки»
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после завершения стартового матча Евро-2020 против России (3:0) оценил силу российской команды.
— Вас удивило, что соперник с первых минут играл в четыре защитника?
— Мы встречались со сборной России три раза, и знаем что она может играть в четыре защитника. Мы были к этому готовы, для нас это не стало сюрпризом. Мы знаем, насколько опасна сборная России. У нее есть Дзюба и другие игроки. Они могли создать настоящие проблемы для нас. Мы знаем, насколько хороша сборная России с точки зрения тактики.
Сборная Бельгии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы. Сборная России после первого тура занимает последнюю строчку. В следующем матче россияне в Санкт-Петербурге 16 июня сыграют с финнами, а бельгийцы днем позже в Копенгагене встретятся с датчанами.
(Гоша Чернов)
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