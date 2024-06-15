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Сегодня, 18:00

Орлов: «На Евро буду болеть за Францию и Спаллетти»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов рассказал, каким командам он будет симпатизировать на чемпионате Европы.

— Стартовал чемпионат Европы. Фавориты турнира? Франция, Англия и Германия. Немцы хотят дома реабилитироваться за неудачное выступление на чемпионате мира, доказать, что они — немецкая машина, а не самокат. (Улыбается.)

Лично я буду болеть за французов. Ну и, конечно, желаю успехов бывшему главному тренеру «Зенита» Лучано Спаллетти, который стоит у руля итальянцев, — сказал Орлов «СЭ».

Чемпионат Европы-2024 завершится 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии.

Максим Глушенков. «Глушенков — игрок неограниченных возможностей. А что дали «Зениту» Ахметов и Фернандес?» Мнение Орлова

Дмитрий Орлов
Евро-2024
ФК Зенит
Лучано Спаллетти
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