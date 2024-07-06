Рио Фердинанд прокомментировал игру сборной Португалии на Евро-2024

Бывший защитник Рио Фердинанд доволен выступлением сборной Португалии на чемпионате Европы, несмотря на поражение от сборной Франции в серии послематчевых пенальти.

«Это квинтэссенция их профессионализма, преданности своему делу. Выйти в эту стадию турнира в этом возрасте и так выступать — выражаю огромное уважение», — цитирует Рио Фердинанда BBC Sport.

В пятницу, 5 июля, французы обыграли Португалию (0:0, пенальти — 5:3) в 1/4 финала турнира.