Рио Фердинанд назвал Букайо Сака самым важным игроком сборной Англии

Бывший футболист сборной Англии Рио Фердинанд оценил игру нападающего команды Букайо Сака на Евро-2024.

«Все в нем так позитивно. Его невозможно не любить не только за его футбол, но и за его личность и характер. Я бы сказал, что Сака — самый важный игрок сборной Англии, потому что он отличается от всех остальных. Он тот, кто будет бежать, обыгрывать один на один и заходить сзади. Он такой талантливый игрок», — приводит слова Фердинанда The Sun.

На чемпионате Европы в Германии Сака сыграл за сборную Англии 5 матчей и забил 1 гол. Англичане в полуфинале турнире сыграют с Нидерландами. Матч пройдет 10 июля.