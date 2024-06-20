Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 07:24

Билялетдинов: «Для меня игра между Грузией и Турцией — самая зрелищная на Евро-2024»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский тренер России Ринат Билялетдинов считает, что самый зрелищный матч на Евро-2024 сыграли сборные Турции и Грузии (3:1).

«Для меня игра между Грузией и Турцией — самая зрелищная на турнире. Грузия превзошла ожидания, я думал, они не смогут так сопротивляться. При том, что Турцию тоже не назовешь командой, которая может устроить проверку по самому большому счету.

Но сборные сыграли в футбол, старались забить, а не «поставить автобус» у штрафной, залезть в какой-то люк и только временами оттуда вылезать. Это я так, в шутку. Потому что умение «поставить автобус» тоже требует большого мастерства — от тренеров, от игроков. Не так все это просто.

А тут команды играли на встречных курсах, допускали ошибки, которые были видны, забил шикарный гол турок Гюлер — это и есть тот футбол, который нравится зрителей. Можно смотреть, затаив дыхание, не устаешь. Может, Турция и Грузия ничего не покажут в дуэлях с более сильными соперниками, но за этот матч им спасибо», — цитирует «РБ Спорт» Билялетдинова.

Ринат Билялетдинов
Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Турции по футболу
0
Читайте также
В Германии во время трансляции Евро-2024 показали Крым частью России
Россиянам могут не выдать визы в США для участия в чемпионате мира по быстрым шахматам
Посол назвал заход ВМФ России в Гавану новой строкой в отношениях РФ и Кубы
Макдэвид – зверь с пачкой новых рекордов века, а Бобровского лишили домашнего чемпионства. Что произошло в пятом матче финала Кубка Стэнли
Собянин объявил о старте приема заявок на новый проект «Искусство в метро»
Стали известны подробности трагедии на съемках фильма «Ржавчина»
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Испания — Италия: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024
Деменко: «Не ожидал от этого Евро, что будет забито так много мячей»
Дания — Англия: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024
Словения — Сербия: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024
Гуренко: «Роналду остается лидером сборной Португалии и в раздевалке, и на поле»
Непомнящий: «Англичане на Евро-2024 не очень увлекательно играют, но 1:0 — тоже три очка»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Словения — Сербия: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024

Дания — Англия: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости