Рианчо считает, что сборная Испании еще не реализовала свой огромный потенциал

Бывший тренер «Спартака» испанец Рауль Рианчо отреагировал на победу сборной Испании над Италией в матче группового турнира Евро-2024 (1:0).

«Сборная провела отличный матч. Команда играла очень взвешенно, несмотря на свою молодость. У Испании есть своя модель игры, но она меняется от матча к матчу. Команда победила благодаря своему стилю, который адаптируется под конкретных соперников. Мы победили благодаря тому, что у нас есть своя модель. Испания — главный претендент на победу на Евро? Нет. Испания продолжает расти, но еще не реализовала свой огромный потенциал», — цитирует Рианчо Metaratings.ru.

Испания с 6 очками возглавляет таблицу группы В. Следующий матч испанцы проведут 24 июня против Албании.