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Сегодня, 14:10

Рианчо: «Сборной Испании придется приложить максимум усилий, чтобы победить Грузию»

Зарина Халимхонова
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Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо заявил «СЭ», что Испании будет непросто победить Грузию в матче 1/8 финала Евро-2024.

«В 1/8 финала все команды равны, независимо от того, грузинское ли это чудо или класс испанцев. Игры на таких стадиях — вопрос успеха и удачи. У Грузии компактная команда, и Испании будет нелегко. Грузия — такая команда, в которой на данный момент есть хорошие футболисты. Чтобы их победить, нужно быть очень мотивированным и много бороться. Сборной Испании придется приложить максимум усилий», — сказал Рианчо «СЭ».

Встреча Испания — Грузиия в рамках 1/8 финала Евро-2024 состоится в воскресенье, 30 июня. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
Рауль Рианчо
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