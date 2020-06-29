Резервный вратарь стал главным героем. Как голландцы не забили пять пенальти Тольдо

Сегодня, 29 июня, исполнилось ровно 20 лет одному из лучших матчей в карьере Франческо Тольдо. Голкипер вытащил сборную Италии в финал Евро-2000. В полуфинальном матче итальянцы встречались с хозяевами турнира — сборной Голландии.

Голландцы не смогли забить Тольдо пять пенальти. В первом тайме голкипер отбил удар Франка Де Бура, а во втором Патрик Клюйверт попал в штангу.

В серии послематчевых 11-метровых Тольдо отразил удары снова Франка Де Бура и Пола Босвелта, а Яп Стам пробил выше ворот. Италия победила по пенальти 3:1 и вышла в финал. В решающей игре Тольдо и компания уступили Франции (1:2).

Francesco Toldo ?



?? Italy advanced to the EURO 2000 final against France as the Netherlands were eliminated on penalties for the fourth time in five major tournaments!#OTD 20 years ago ? @azzurri pic.twitter.com/Pk2J9CA7zU — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2020

Примечательно, что Тольдо в той сборной рассматривался только как третий номер. Однако перед Евро получили травмы Джанлуиджи Буффон и Анджело Перуцци. Тольдо стал основным голкипером, провел все шесть матчей, пропустил четыре мяча и трижды сыграл на ноль, войдя в символическую сборную турнира.