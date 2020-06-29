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Резервный вратарь стал главным героем. Как голландцы не забили пять пенальти Тольдо

29 июня 2020, 16:17
29 июня 2000. Полуфинал Евро-2000. Голландия - Италия - 0:0, пенальти 1:3. Франческо Тольдо отражает решающий послематчевый пенальти Пола Босвелта. Фото УЕФА
29 июня 2000. Полуфинал Евро-2000. Голландия - Италия - 0:0, пенальти 1:3. Франческо Тольдо отражает решающий послематчевый пенальти Пола Босвелта. Фото УЕФА
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Сегодня, 29 июня, исполнилось ровно 20 лет одному из лучших матчей в карьере Франческо Тольдо. Голкипер вытащил сборную Италии в финал Евро-2000. В полуфинальном матче итальянцы встречались с хозяевами турнира — сборной Голландии.

Голландцы не смогли забить Тольдо пять пенальти. В первом тайме голкипер отбил удар Франка Де Бура, а во втором Патрик Клюйверт попал в штангу.

В серии послематчевых 11-метровых Тольдо отразил удары снова Франка Де Бура и Пола Босвелта, а Яп Стам пробил выше ворот. Италия победила по пенальти 3:1 и вышла в финал. В решающей игре Тольдо и компания уступили Франции (1:2).

Примечательно, что Тольдо в той сборной рассматривался только как третий номер. Однако перед Евро получили травмы Джанлуиджи Буффон и Анджело Перуцци. Тольдо стал основным голкипером, провел все шесть матчей, пропустил четыре мяча и трижды сыграл на ноль, войдя в символическую сборную турнира.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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