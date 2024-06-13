Головин вошел в топ-10 рейтинга самых дорогих игроков постсоветского пространства перед Евро 2024

Нападающий сборной Грузии и «Наполи» Хвича Кварацхелия возглавил рейтинг самых дорогих игроков с постсоветского пространства перед чемпионатом Европы-2024, по данным портала Transfermarkt.de. Стоимость 23-летнего игрока оценивается в 80 миллионов евро.

На втором месте расположился полузащитник «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко — 38 миллионов евро. На третьей строчке — полузащитник Георгий Судаков из сборной Украины и «Шахтера» (35 миллионов).

«СЭ» публикует рейтинг самых дорогих футболистов с постсоветского пространства перед Евро-2024 по версии Transfermarkt.de.

Рейтинг самых дорогих игроков постсоветского пространства перед Евро 2024