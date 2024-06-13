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13 июня, 22:00

Рейтинг самых дорогих игроков постсоветского пространства перед Евро 2024

Головин вошел в топ-10 рейтинга самых дорогих игроков постсоветского пространства перед Евро 2024
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Хвича Кварацхелия.
Фото AFP

Нападающий сборной Грузии и «Наполи» Хвича Кварацхелия возглавил рейтинг самых дорогих игроков с постсоветского пространства перед чемпионатом Европы-2024, по данным портала Transfermarkt.de. Стоимость 23-летнего игрока оценивается в 80 миллионов евро.

На втором месте расположился полузащитник «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко — 38 миллионов евро. На третьей строчке — полузащитник Георгий Судаков из сборной Украины и «Шахтера» (35 миллионов).

«СЭ» публикует рейтинг самых дорогих футболистов с постсоветского пространства перед Евро-2024 по версии Transfermarkt.de.

Рейтинг самых дорогих игроков постсоветского пространства перед Евро 2024

  1. Хвича Кварацхелия, Грузия, 23 года — 80 миллионов евро.
  2. Александр Зинченко, Украина, 27 лет — 38 миллионов евро.
  3. Георгий Судаков, Украина, 21 год — 35 миллионов евро.
  4. Георгий Мамардашвили, Грузия, 23 года — 35 миллионов евро.
  5. Михаил Мудрик, Украина, 23 года — 35 миллионов евро.
  6. Артем Довбик, Украина, 26 лет — 35 миллионов евро.
  7. Илья Забарный, Украина, 21 год — 32 миллиона евро.
  8. Виктор Цыганков, Украина, 26 лет — 30 миллионов евро.
  9. Александр Головин, Россия, 28 лет — 30 миллионов евро.
  10. Виталий Миколенко, Украина, 25 лет — 28 миллионов евро.

Чемпионат Европы: города и стадионы, песня и талисман, группы и расписание матчей Евро 2024

Александр Головин
Хвича Кварацхелия
Футбол
Чемпионат Европы по футболу
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