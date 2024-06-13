Нападающий сборной Франции и «Реала» Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов чемпионата Европы-2024 по данным портала Transfermarkt.de. Стоимость 25-летнего игрока оценивается в 180 миллионов евро.

На втором месте расположился полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем — 180 миллионов евро. На третьей строчке — нападающий Фил Фоден из сборной Англии и «Манчестер Сити» (150 миллионов).

«СЭ» публикует рейтинг самых дорогих игроков Евро-2024 по версии Transfermarkt.de.

Самые дорогие футболисты Евро-2024

1. Килиан Мбаппе (Франция) — 180 миллионов евро

2. Джуд Беллингем (Англия) — 180 миллионов евро

3. Фил Фоден (Англия) — 150 миллионов евро

4. Букайо Сака (Англия) — 140 миллионов евро

5. Флориан Виртц (Германия) — 130 миллионов евро

6. Деклан Райс (Англия) — 120 миллионов евро

7. Родри (Испания) — 120 миллионов евро

8. Джамал Мусиала (Германия) — 120 миллионов евро

9. Эдуарду Камавинга (Франция) — 100 миллионов евро

10. Гарри Кейн (Англия) — 100 миллионов евро

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