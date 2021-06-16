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Ренату Санчеш: «На Евро-2020 нет слабых команд»

05:42

Полузащитник сборной Португалии Ренату Санчеш после победы над Венгрией (3:0) на Евро-2020 отметил, что игра была сложной.

«Мы знали, что игра будет сложной. У соперника физически очень крепкая команда, которая играет в оборонительный футьбол. Мы сумели выиграть, добились хорошего результата. Следующие матчи тоже будут сложными, на чемпионатах Европы нет слабых команд», — цитирует пресс-служба УЕФА Геррейру.

В следующем туре в группе F Венгрия сыграет против Франции, а Германия встретится с Португалией. Матчи состоятся 19 июня.

Венгрия — Португалия

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024455--hungary-vs-portugal/

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Евгений Козинов все материалы автора
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