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Гойкович: «Сборная Грузии играла в самый открытый футбол на Евро-2024»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович согласился, что Евро-2024 выдался очень скучным.

«Согласен, но я даже не знаю, почему так происходит. Возможно, футболисты просто устали после тяжелого сезона. Очевидно, что команды играют более надежно, более сфокусированно, менее открыто. Это скучно смотреть. Матч Франции и Португалии, по сути, начался с 60-й минуты: столько им потребовалось, чтобы нанести первый удар. Отмечу Грузию, команда играла в самый открытый футбол, как «Оренбург» два года назад — вперед, назад, вперед, назад», — цитирует «РБ Спорт» Гойковича.

В полуфинале Евро-2024 Испания сыграет с Францией, а Нидерланды встретятся с Англией.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
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