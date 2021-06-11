Рэмси сможет сыграть за Уэльс в матче со Швейцарией

Полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмси сможет принять участие в матче Евро-2020 против сборной Швейцарии, сообщил главный тренер валлийцев Роберт Пейдж.

«Завтра меня ждет прекрасное событие, — цитирует Пейджа официальный сайт УЕФА 11 июня. — Я буду выводить ребят на поле в качестве главного тренера сборной и испытывать гордость. Все что я скажу ребятам, будет сказано от чистого сердца.

Аарон Рэмси в полном порядке. Он не тренировался вчера, но эта была часть нашего плана. Мы работали в обратном направлении от Швейцарии — мы знали стартовый состав и игроков, которые нам были нужны. Аарон всегда был частью этого процесса. Он хорошо себя чувствует как физически, так и психологически, и это отличная новость для нас».

Матч Уэльс — Швейцария состоится 12 июня. Начало в 16.00 по московскому времени.