Рэмси сможет сыграть за Уэльс в матче со Швейцарией
Полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмси сможет принять участие в матче Евро-2020 против сборной Швейцарии, сообщил главный тренер валлийцев Роберт Пейдж.
«Завтра меня ждет прекрасное событие, — цитирует Пейджа официальный сайт УЕФА 11 июня. — Я буду выводить ребят на поле в качестве главного тренера сборной и испытывать гордость. Все что я скажу ребятам, будет сказано от чистого сердца.
Аарон Рэмси в полном порядке. Он не тренировался вчера, но эта была часть нашего плана. Мы работали в обратном направлении от Швейцарии — мы знали стартовый состав и игроков, которые нам были нужны. Аарон всегда был частью этого процесса. Он хорошо себя чувствует как физически, так и психологически, и это отличная новость для нас».
Матч Уэльс — Швейцария состоится 12 июня. Начало в 16.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024448--wales-vs-switzerland
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